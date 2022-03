Concert Répéthèque : Picpus’inging Médiathèque Hélène Berr Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Concert Répéthèque : Picpus’inging Médiathèque Hélène Berr, 17 juin 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 17 juin 2022

de 19h00 à 20h00

gratuit

La Répéthèque est une répétition avant concert qui permet un moment d’échanges privilégié entre les artistes et le public. La chorale Picpus’inging (chorale de l’association “Réseau Picpus”, constituée d’une quarantaine d’hommes et de femmes), sous la direction de Chloé Breillot, vous propose un concert dans lequel vous voyagerez dans le monde entier, entre chants religieux, profanes, populaires ou savants. Mêlant la pop solaire de Yaël Naïm et les rythmes d’Afrique du Sud, le romantisme du compositeur norvégien Grieg et la polyphonie occitane, la ferveur d’un negro spiritual et celle d’un chant d’inspiration tsigane, embarquez pour ce voyage musical sous le signe de la nouveauté ! Site internet Facebook Instagram YouTube Médiathèque Hélène Berr 70 rue de Picpus Paris 75012

6 : Bel-Air (Paris) (277m) 71 : Hôpital Rothschild (Paris) (17m)

Contact : Concert;Musique

Date complète :

2022-06-17T19:00:00+01:00_2022-06-17T20:00:00+01:00

Damien Tomezzoli

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Médiathèque Hélène Berr Adresse 70 rue de Picpus Ville Paris lieuville Médiathèque Hélène Berr Paris Departement Paris

Médiathèque Hélène Berr Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Concert Répéthèque : Picpus’inging Médiathèque Hélène Berr 2022-06-17 was last modified: by Concert Répéthèque : Picpus’inging Médiathèque Hélène Berr Médiathèque Hélène Berr 17 juin 2022 Médiathèque Hélène Berr Paris Paris

Paris Paris