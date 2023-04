Concert Répéthèque : Laurent Jarrige Médiathèque Hélène Berr, 26 mai 2023, Paris.

Le vendredi 26 mai 2023

de 19h00 à 20h30

.Public adolescents adultes. gratuit

La Répéthèque est une répétition avant concert où les musiciens ont l’occasion de présenter et de partager leur projet. Venez les découvrir et échangez avec eux

Des compositions métissées qui dévoilent un univers World Pop.

Chaque spectacle est une aubaine généreuse, s’appliquant, sans fard ni costume, à scintiller et à répandre une joie de musique et de danse qui tend souvent à exciter le public.

Au chant et à la guitare, Laurent Jarrige joue avec Farid Cheklit à la basse et Dominique Bazas à la batterie et aux percussions, et la formule se décline en duo basse chant, en solo chant guitare, et s’augmente aussi de choristes ou d’autres instrumentistes selon les opportunités.

Il ne joue que des compositions, disponibles sur CD ou sur les plateformes usuelles d’écoute et d’achat.

En savoir plus ici

Laurent Jarrige sera également de passage dans l’émission Le 12 en 2 heures de nos partenaires de l’UGOP (Ugop Radio : Webradio du 12ème arrondissement de Paris – Radio direct)

Médiathèque Hélène Berr 70 rue de Picpus 75012 Paris

Contact : https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-helene-berr-1726 01 43 45 87 12 mediatheque.helene-berr@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr

Jean-Michel Jarillot Photo de Laurent Jarrige sur scène en train de chanter et de jouer de la guitare électrique