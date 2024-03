Concert Répéthèque : Harmonisons – Anthème & friends Médiathèque Hélène Berr Paris, vendredi 26 avril 2024.

Le vendredi 26 avril 2024

de 19h00 à 21h00

.Public jeunes et adultes. gratuit

La Répéthèque est une répétition avant concert où les musiciens ont l’occasion de présenter et de partager leur projet.

Venez les découvrir et échangez avec eux

Anthème est une singer-songwriter étudiant les métiers d’arts à Paris. Dans une

recherche de soi, ses compositions, où se mêlent instruments folkloriques et

sentiments profonds, sont le reflet de ses rencontres ainsi que des lectures qui

lui sont chères comme Le Petit Prince.

Dans un moment intimiste et chaleureux, Harmonisons est un rendez-vous avec la

violoncelliste Coline Morel et l’autrice compositrice Taryn Everdeen pour un

voyage à travers le cœur et les émotions.

Bandcamp | Spotify | Deezer | Youtube

Les musiciens seront également de passage à la webradio de notre partenaire UGOP

Ugop Radio : Webradio du 12ème arrondissement de Paris – Radio direct

Médiathèque Hélène Berr 70 rue de Picpus 75012

Contact : https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-helene-berr-1726 +33143458712 mediatheque.helene-berr@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr

ANTHEME