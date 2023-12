Concert Répéthèque : Atallah Nehme Médiathèque Hélène Berr Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Concert Répéthèque : Atallah Nehme Médiathèque Hélène Berr Paris, 26 janvier 2024, Paris. Le vendredi 26 janvier 2024

de 19h00 à 20h30

.Public adolescents adultes. gratuit

La Répéthèque est une répétition avant concert où les musiciens ont l’occasion de présenter et de partager leur projet.

Venez les découvrir et échangez avec eux Un artiste atypique au destin hors du commun…

D’une enfance volée dans le monde sectaire des Témoins de Jéhovah aux errances nocturnes dans les venelles de Paris, Atallah Nehme crache dans ses chansons la colère, le rejet pathologique du politiquement correct, et les terribles coup de blues d’un passif qui le conduira à l’alcoolisme et à la rue. Il déclare : « C’est lorsque l’on a trop de douleur en nous que l’on écrit. Je ne suis pas devenu chanteur par choix, mais par manque de choix. » Son site Atallah Nehme sera également de passage dans l’émission Le 12 en 2 heures de notre partenaire UGOP

Ugop Radio : Webradio du 12ème arrondissement de Paris – Radio direct Médiathèque Hélène Berr 70 rue de Picpus 75012 Paris Contact : https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-helene-berr-1726 +33143458712 mediatheque.helene-berr@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr

