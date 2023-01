Concert Répéthèque : Anaïs from Paris Médiathèque Hélène Berr Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Concert Répéthèque : Anaïs from Paris Médiathèque Hélène Berr, 18 février 2023, Paris. Le samedi 18 février 2023

de 18h00 à 19h30

. gratuit

La Répéthèque est une répétition avant concert où les musiciens ont l’occasion de présenter et de partager leur projet. Venez les découvrir et échangez avec eux Anaïs from Paris, dans sa version acoustique, est un duo avec Anaïs au chant et François à la guitare qui compose en français des titres aux influences pop rock. Leur univers est riche en émotions à travers des textes traitant de ce qu’on peut vivre au quotidien, des relations avec les autres tant amoureuses qu’amicales.

Une musique et des textes simples et vrais sans chichis ni détours.

Il propose aussi des reprises en français, anglais et espagnol, avec une interprétation douce, suave et passionnée. > Leur site ici

> Leur chaîne Youtube ici

> Leur Facebook ici Médiathèque Hélène Berr 70 rue de Picpus 75012 Paris Contact : https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-helene-berr-1726 01 43 45 87 12 mediatheque.helene-berr@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr

Anaïs from Paris Duo acoustique Anaïs from Paris sur scène

