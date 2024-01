Concert Répéthèque : À la plus Belle Médiathèque Hélène Berr Paris, vendredi 23 février 2024.

Le vendredi 23 février 2024

de 19h00 à 20h30

.Public adolescents adultes. gratuit

La Répéthèque est une répétition avant concert où les musiciens ont l’occasion de présenter et de partager leur projet.

Venez les découvrir et échangez avec eux

Des riffs de guitare basse endiablés aux mélodies planantes

de synthétiseurs rétro, À la plus Belle

se fraie un chemin unique au sein de la scène parisienne.

Imprégné d’influences rock, le groupe mené par le bassiste

et chanteur Guillaume Sanzey, offre

à son public un son massif et des paroles rêveuses. Accompagné du batteur Clément Bourlier (Moodoïd), c’est sur les traces de Tame Impala, MGMT et Royal Blood qu’À la plus Belle repense la pop française.

> Leur Soundcloud ici

> Leur instagram ici

En partenariat avec les CLAJE Bessie Smith et Pina Bausch.

À la plus Belle sera également de passage dans l’émission Le 12 en 2 heures de notre autre partenaire UGOP

Ugop Radio : Webradio du 12e arrondissement de Paris – Radio direct

Médiathèque Hélène Berr 70 rue de Picpus 75012 Paris

Contact : https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-helene-berr-1726 +33143458712 mediatheque.helene-berr@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr

Benoît Sanzey Photo sur scène du bassiste Guillaume Sanzey de À la plus Belle