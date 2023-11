Concert Répéthèque : À la chandelle Médiathèque Hélène Berr Paris, 15 décembre 2023, Paris.

Le vendredi 15 décembre 2023

de 19h00 à 20h30

.Public adolescents adultes. gratuit

La Répéthèque est une répétition avant concert où les musiciens ont l’occasion de présenter et de partager leur projet.

Venez les découvrir et échangez avec eux

Dans leur duo guitare-voix À la chandelle, sensible, entre ombres et lumières, Maricygne et Jérôme Sétian revisitent des morceaux choisis du répertoire de la

chanson française. Dans un esprit « Lounge Bar« , très cosy, les deux

artistes vous embarquent à bord d’un voyage doux amer, éclairé à la lueur des

chandelles.

Cabrel, Renaud, Souchon, Goldman, Le Forestier constituent leurs influences, leurs références, leur

terreau. Parce qu’ils les aiment et les admirent, ils les chantent. A leur

manière. Au bord du gouffre et du bonheur souvent. Entre force et douceur, ils cherchent l’essence, le cœur.

Tendres et sombres à la fois, ils nous plongent au fil de leurs

histoires, dans l’intime.

Et au son d’une guitare, ils vous ramènent à vous.

Les deux artistes se sont rencontrés à la SACEM, à l’atelier

d’écriture de Claude Lemesle.

Ils

sont, par ailleurs, auteurs, compositeurs et développent leurs propres

créations.

Ils seront également de passage dans l’émission Le 12 en 2 heures de notre partenaire UGOP

Ugop Radio : Webradio du 12ème arrondissement de Paris – Radio direct

Médiathèque Hélène Berr 70 rue de Picpus 75012 Paris

