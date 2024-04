Concert Repas Gurs, samedi 20 avril 2024.

Concert Repas Gurs Pyrénées-Atlantiques

Venez profiter d’une soirée complète et animée, repas concert.

Animé par Schola Cantorum, Université de Saragosse et Les voix pour l’amitié.

Menu Apéritif, garbure, columbo lomo, nriz, tarte aux myrtilles, café et vin.

Inscriptions avant le 10 avril. 25 25 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 19:00:00

fin : 2024-04-20

Salle des Fêtes

Gurs 64190 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine c.h.ar@orange.fr

