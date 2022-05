Concert, repas et cinéma en plein air Biscarrosse Biscarrosse Catégories d’évènement: Biscarrosse

Landes

Concert, repas et cinéma en plein air Biscarrosse, 22 juillet 2022, Biscarrosse. Concert, repas et cinéma en plein air Biscarrosse

2022-07-22 – 2022-07-22

Biscarrosse Landes 15 15 EUR A Biscarrosse Ville, le cinéma “Le Renoir” et le restaurant “Le Bar à Thym” s’unissent pour vous proposer un moment festif, avec une soirée en plein air placée sous le signe de la convivialité, de la musique , du cinéma et de la gourmandise. Au programme 19h : concert rock et repas au Barathym

Biscarrosse

