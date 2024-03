Concert-repas avec Maria et Jano Arias Pujols, samedi 9 mars 2024.

Concert-repas avec Maria et Jano Arias Pujols Gironde

Jano Arias, chanteur, auteur et compositeur originaire du Mexique, propose une musique latino.

Ses compositions proposent un mélange multiculturel. Une musique et des chansons aux sonorités latines qui donnent envie de se laisser porter et de danser.

Il nous propose pour cette soirée un duo avec Maria pour une ambiances cumbia, rumba et salsa assurées !

Jano Arias a également partagé sa musique en diverses scènes dans une partie de l’Amérique latine, dont la Colombie et le Cosa Rica.

En France avec une formation musicale de 5 musiciens, ils se sont produits sur plusieurs grandes scènes et festivals, notamment les Folies vocales d’Agen, les 24 heures du Swing à Monségur… .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 19:30:00

fin : 2024-03-09 22:30:00

L’Antre-Gargouille

Pujols 33350 Gironde Nouvelle-Aquitaine antre.gargouille@gmail.com

L’événement Concert-repas avec Maria et Jano Arias Pujols a été mis à jour le 2024-03-01 par OT Castillon-Pujols