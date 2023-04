Concert | Rendez-Vous Musical #88 Fondation des Etats-Unis Paris Catégories d’Évènement: île de France

Le Rendez-vous Musical d’avril accompagne en musique le renouveau printanier ! L’occasion de retrouver les musiciens de la Fondation des Etats-Unis le dimanche 2 avril. Le concert sera suivi d’une visite finissage de l’exposition Multi-plicities. Le Rendez-vous Musical d’avril accompagne en musique le renouveau printanier ! L’occasion de retrouver les musiciens de la FEU le dimanche 2 avril. Le concert sera suivi d’une visite finissage de l’exposition Multi-plicities. Ces concerts, qui sont pour les musiciens en résidence une occasion de présenter les œuvres qu’ils sont en train de perfectionner ou de créer, sont connus pour leur ambiance conviviale et chaleureuse. Le public enchanté de la (re)découverte d’oeuvres classiques, contemporaines et de nouvelles compositions reste souvent échanger avec les musicien·nes qui prennent beaucoup de plaisir dans ces échanges, en parlant toujours de la musique et de leur discipline avec beaucoup de passion. Pour cette édition, les musiciens de la FEU rendront hommage à des artistes modernes comme Felix Mendelssohn, Brad Mehldau sans oublier les grands compositeurs classiques comme Beethoven et Bach Fondation des Etats-Unis 15 Boulevard Jourdan 75014 Paris Contact : https://www.fondationdesetatsunis.org/fr/rendez-vous-musical-88/ contact@fondationsdesetatsunis.org https://fb.me/e/13zAd9gcC https://fb.me/e/13zAd9gcC www.fondationdesetatsunis.org/fr/rendez-vous-musical-88/

