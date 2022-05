Concert-rencontre : pépites pour orgue et voix

Concert-rencontre : pépites pour orgue et voix, 24 juillet 2022, . Concert-rencontre : pépites pour orgue et voix

2022-07-24 15:30:00 15:30:00 – 2022-07-24 EUR 9 Le ténor Léo Vermot Desroches et l’organiste Lucile Dollat exhument certaines des pépites que compte le répertoire français pour voix et orgue +33 1 30 35 58 00 https://www.royaumont.com/evenement/concert-rencontre-pepites-pour-orgue-et-voix/?date=24/07/2022T15:30 dernière mise à jour : 2022-04-19 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville