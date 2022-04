Concert-rencontre : les débuts de l’opéra Asnières-sur-Oise Asnières-sur-Oise Catégories d’évènement: Asnières-sur-Oise

Val-d'Oise

Concert-rencontre : les débuts de l’opéra Asnières-sur-Oise, 26 juin 2022, Asnières-sur-Oise. Concert-rencontre : les débuts de l’opéra Hameau Le Baillon Abbaye de Royaumont Asnières-sur-Oise

2022-06-26 15:30:00 15:30:00 – 2022-06-26 Hameau Le Baillon Abbaye de Royaumont

Asnières-sur-Oise Val-d’Oise Asnières-sur-Oise Val-d’Oise EUR 9 L’ensemble La Palatine plonge le public dans l’atmosphère de la régence de Louis XIV, lorsque la cour vibrait au son des premiers opéras. +33 1 30 35 58 00 https://www.royaumont.com/evenement/concert-rencontre-les-debuts-de-lopera/?date=26/06/2022T15:30 Hameau Le Baillon Abbaye de Royaumont Asnières-sur-Oise

dernière mise à jour : 2022-04-04 par Val d’Oise Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Asnières-sur-Oise, Val-d'Oise Autres Lieu Asnières-sur-Oise Adresse Hameau Le Baillon Abbaye de Royaumont Ville Asnières-sur-Oise lieuville Hameau Le Baillon Abbaye de Royaumont Asnières-sur-Oise Departement Val-d'Oise

Concert-rencontre : les débuts de l’opéra Asnières-sur-Oise 2022-06-26 was last modified: by Concert-rencontre : les débuts de l’opéra Asnières-sur-Oise Asnières-sur-Oise 26 juin 2022 Asnières-sur-Oise val d'oise

Asnières-sur-Oise Val-d'Oise