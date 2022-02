[Concert] Rencontre du troisième cycle Dieppe Dieppe Catégories d’évènement: Dieppe

Seine-Maritime

[Concert] Rencontre du troisième cycle Dieppe, 18 juin 2022, Dieppe. [Concert] Rencontre du troisième cycle Dieppe

2022-06-18 19:00:00 19:00:00 – 2022-06-18

Ensembles de grands élèves percussionnistes du territoire dirigés par Franck Dupont.

