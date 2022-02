Concert : rencontre avec les soufflets Cernay Cernay Catégories d’évènement: Cernay

Haut-Rhin

Concert : rencontre avec les soufflets Cernay, 26 février 2022, Cernay. Concert : rencontre avec les soufflets Cernay

2022-02-26 20:00:00 – 2022-02-26 21:30:00

Cernay Haut-Rhin Cernay EUR Le Concert-Spectacle « Rencontre avec les Soufflets» présente l’accordéon dans tous ses états en entrainant le spectateur dans la découverte de cet instrument avec de nombreuses surprises. Ce groupe de musiciens n’a qu’une envie, renouer avec la scène, surprendre les auditeurs avec un répertoire aussi varié qu’original. Laissez-vous tenter ! Au programme des musique de : Stevie Wonder, Ray Charles, Lady Gaga, Ibrahim Maalouf, Nina Simone…. L’accordéon se plaira de dialoguer avec le piano, la percussion, la clavier, la flute, le trombone, mais aussi la voix. Le Concert-Spectacle « Rencontre avec les Soufflets» présente l’accordéon dans tous ses états en entrainant le spectateur dans la découverte de cet instrument avec de nombreuses surprises. +33 3 89 75 47 50 Le Concert-Spectacle « Rencontre avec les Soufflets» présente l’accordéon dans tous ses états en entrainant le spectateur dans la découverte de cet instrument avec de nombreuses surprises. Ce groupe de musiciens n’a qu’une envie, renouer avec la scène, surprendre les auditeurs avec un répertoire aussi varié qu’original. Laissez-vous tenter ! Au programme des musique de : Stevie Wonder, Ray Charles, Lady Gaga, Ibrahim Maalouf, Nina Simone…. L’accordéon se plaira de dialoguer avec le piano, la percussion, la clavier, la flute, le trombone, mais aussi la voix. Cernay

dernière mise à jour : 2022-02-10 par

Détails Catégories d’évènement: Cernay, Haut-Rhin Autres Lieu Cernay Adresse Ville Cernay lieuville Cernay Departement Haut-Rhin

Cernay Cernay Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cernay/

Concert : rencontre avec les soufflets Cernay 2022-02-26 was last modified: by Concert : rencontre avec les soufflets Cernay Cernay 26 février 2022 Cernay Haut-Rhin

Cernay Haut-Rhin