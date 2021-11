Concert rencontre avec Jacques Ibanès Bibliothèque municipale de Cléon-d’Andran, 21 janvier 2022, Cléon-d'Andran.

Concert rencontre avec Jacques Ibanès

Bibliothèque municipale de Cléon-d’Andran, le vendredi 21 janvier 2022 à 18:30

Pour un public ado et adultes, chansons à textes sur l’amour, interprétées par Jacques Ibanès, auteur compositeur, interprètre et guitariste, intervenant éducation nationale : « Et si nous parlions d’amour? » De l’amour gai, de l’amour triste, du moyen-âge au XXIe siècle, chanté et décliné sur des textes mis en musique de Louise Labé, Verlaine, Apollinaire… En partenariat avec l’association du comité des fêtes du village pour l’aide à la logistique et à la communication locale.

Réservation recommandée, nombre de places limitées

Et si nous parlions d’amour, le temps d’une soirée ?

Bibliothèque municipale de Cléon-d’Andran 25 impasse de la Mare 26450 Cléon-d’Andran Cléon-d’Andran Drôme



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-21T18:30:00 2022-01-21T20:00:00