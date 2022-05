Concert-rencontre : 1253, chants d’Orient et d’Occident

Concert-rencontre : 1253, chants d’Orient et d’Occident, 10 juillet 2022, . Concert-rencontre : 1253, chants d’Orient et d’Occident

2022-07-10 15:30:00 15:30:00 – 2022-07-10 EUR 9 Le paysagiste Olivier Damée et Romain Van de Walle, chef jardinier de l’abbaye de Royaumont

vous présentent la nouvelle exposition végétale du jardin des 9 carrés. Une visite personnalisée suivie d’un temps d’échange. +33 1 30 35 58 00 https://www.royaumont.com/evenement/concert-rencontre-1253-chants-dorient-et-doccident dernière mise à jour : 2022-04-04 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville