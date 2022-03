Concert : Renaud Capuçon et Guillaume Bellom Albertville Albertville Catégories d’évènement: Albertville

Albertville Savoie Albertville EUR La Ville d’Albertville vous propose le concert de Renaud Capuçon & Guillaume Bellom. Au programme : Chopin, Wagner, Debussy et bien d’autres. tourisme@pays-albertville.com +33 4 79 32 04 22 http://www.pays-albertville.com/ BP 181 135 place de l’Europe Albertville

