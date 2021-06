Concert Renan Luce Salle Jeanne d’Arc, 30 juillet 2021-30 juillet 2021, Le croisic.

Concert Renan Luce

Salle Jeanne d’Arc, le vendredi 30 juillet à 20:30

Chanson française L’un des plus brillants auteurs de sa génération se livre dans un nouvel album composé de 11 chansons aux textes intimes, poignants et poétiques. Renan Luce se livre tout entier avec ses doutes, ses creux et ses renaissances. Il est l’auteur depuis une décennie de chansons-portraits aux airs espiègles et buissonniers – La Lettre, Les Voisines, Monsieur Marcel, Repenti… Il présente aujourd’hui un autre visage, brut et nu, dans un disque qui porte son nom. Disque de diamant avec son album Repenti. Deux victoires de la musique en 2008. La presse en parle … « Musicalement, Renan opère un virage radical. S’il a composé principalement au piano, il a fait appel à un orchestre pour mettre en lumière ses morceaux. Le résultat est bluffant de maîtrise et de sincérité. » Paris Match « Renan Luce à coeur ouvert. Enregistré avec un orchestre symphonique, le quatrième album du Breton est poignant et surprenant. Un grand disque intemporel. » Le Parisien « Musicalement, Renan Luce a eu l’audace de miser sur des orchestrations riches et soignées. L’instrumentation renvoie aux grandes heures de la chanson française. » Le Figaro Renseignements et billetterie à l’hôtel de ville, service Culture. Tarifs : 40,00 € (tarif plein) / 35,00 € (tarif réduit : moins de 12 ans, demandeur d’emploi et accompagnateur PMR) Durée : 1h45 Profiter de la formule d’abonnement individuel de la salle Jeanne d’Arc en choissisant 3 spectacles et bénéficier des tarifs réduits. Disponible sur la programmation 2020/2021 de la salle Jeanne d’Arc et sur celle de Théâtre en Automne, tous spectacles confondus. Les billets ne sont ni remboursables, ni échangeables sauf en cas d’annulation du spectacle par la Ville du Croisic. Pour en savoir +, rendez-vous sur la page Billetterie & Abonnement.

Public

Salle Jeanne d’Arc 2, quai du Lénigo 44490 Le croisic Le croisic Loire-Atlantique



