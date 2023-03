CONCERT RENAISSANCE Place de la 2ème DC Lunéville Catégories d’Évènement: Lunéville

Meurthe-et-Moselle Film réalisé en 1919 par une pionnière du cinéma italien « Leonardo da Vinci » retrace la vie de cet homme illustre de la Renaissance. L’ensemble Doulce Mémoire a décidé d’accompagner le film en jouant des musiques contemporaines de Léonard (1452-1519). Expérience formidable pour les musiciens, expérience inédite au cours de laquelle il a fallu se jouer de la contrainte absolue du minutage du film avec des musiques de la Renaissance… Château de Lunéville

