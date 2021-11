Artonne Artonne Artonne, Puy-de-Dôme Concert renaissance Artonne Artonne Catégories d’évènement: Artonne

Puy-de-Dôme

Concert renaissance Artonne, 28 novembre 2021, Artonne. Concert renaissance Salle polyvalente, Rue neuve Artonne

2021-11-28 15:00:00 15:00:00 – 2021-11-28 16:30:00 16:30:00 Salle polyvalente, Rue neuve

Artonne Puy-de-Dôme Artonne Concert renaissance artonne-patrimoine@orange.fr +33 6 70 96 71 98 Salle polyvalente, Rue neuve Artonne

dernière mise à jour : 2021-11-17 par Office de Tourisme Terra Volcana, les Pays de Volvic

Détails Catégories d’évènement: Artonne, Puy-de-Dôme Autres Lieu Artonne Adresse Salle polyvalente, Rue neuve Ville Artonne lieuville Salle polyvalente, Rue neuve Artonne