Concert / Release Party Le CENTQUATRE-PARIS (104), 11 mars 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le vendredi 11 mars 2022

de 20h30 à 22h00

payant

Dotée d’une voix intensément lumineuse, Mélissa Laveaux explore un vibrant champ musical en expansion continue, du folk à la pop en passant par l’electro et la musique haïtienne.

Partagée entre différentes cultures, imprégnée de multiples influences musicales, Mélissa Laveaux arbore une identité artistique à son image : plurielle et ouverte au monde. Sur son premier album, Camphor & Copper (2008), elle distille une folk-pop vibratile teintée de légères notes caribéennes et portée – en anglais, français ou créole – par une voix déjà très affirmée. Conçu avec le rutilant trio français The Jazz Bastards, Dying Is A Wild Night (2013), presque 100% anglophone, prend une orientation nettement plus groovy vers une électro-pop miroitante proche de MIA ou Santigold. Revisitant le patrimoine musical d’Haïti avec une audace intrépide, sans crainte de réveiller les esprits vaudous, Radyo Siwèl (2018), entièrement – et puissamment – chanté en créole, diffuse un cocktail sonore ultra euphorisant. Insaisissable, Mélissa Laveaux devrait révéler encore d’autres facettes avec son nouvel album Mama forgot her name was Miracle dont elle vient fêter la sortie au CENTQUATRE-PARIS.

Le CENTQUATRE-PARIS (104) 5 Rue Curial Paris 75019

7 : Riquet (Paris) (257m) 45 : Curial – Archereau (Paris) (46m)



Contact : https://www.104.fr/fiche-evenement/melissa-laveaux.html https://www.facebook.com/events/7006588099382666

Concert;Musique

Date complète :

2022-03-11T20:30:00+01:00_2022-03-11T22:00:00+01:00

Adeline Rapon