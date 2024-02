Concert Release party Antes & Madzes Rodez, dimanche 24 mars 2024.

Concert Release Party Antes & Madzes Samedi 6 avril à 20h Le Club Rodez

ANTES & MADZES

CONCERT RAP / HIP-HOP

Antes & Madzes relancent les hostilités avec un troisième EP ! Pour fêter ça, le duo revient en terre promise et convie tout le monde pour une release party comme on en fait plus. Au programme le nouvel EP, des invités, des surprises et tout ça, à la maison, au Club, à Rodez. Bienvenue chez eux.

Tarifs

Juste prix 15€

pour que le Club vibre encore

Coup d’pouce 20€

pour celles et ceux qui souhaitent soutenir le Club

Mini 10€

pour celles et ceux qui en ont besoin EUR.

Rodez 12000 Aveyron Occitanie contact@oc-live.fr

