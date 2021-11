Ennetières-en-Weppes Foyer rural Ennetières-en-Weppes, Nord Concert Release Party Abbygail Foyer rural Ennetières-en-Weppes Catégories d’évènement: Ennetières-en-Weppes

Foyer rural, le samedi 27 novembre à 19:00

Pass sanitaire obligatoire Petite restauration et bar sur place

entrée libre

Venez fêter avec nous la sortie de notre nouvel album Still Burning…. qui sera interprété en entier, ainsi qu’un best of de nos 3 premiers albums! Let’s rock!! Foyer rural Rue du Bourg, Ennetières en Weppes Ennetières-en-Weppes Nord

2021-11-27T19:00:00 2021-11-27T22:00:00

