CONCERT – Regional tours Le Mans Jazz, 15 mai 2022, .

CONCERT – Regional tours Le Mans Jazz

2022-05-15 – 2022-05-15

Lorsque les univers musicaux et les personnalités de Céline Bonacina et Laurent Dehors se rencontrent, on ne sait pas jusqu’où cela peut nous mener ! Avec Céline Bonacina aux saxophones baryton, soprano ou à la voix et Laurent Dehors, poly-instumentiste, aux diverses clarinettes, du très grave à l’aigu, en passant par le saxophone ténor ou la cornemuse, les combinaisons de timbres et d’ambiances musicales promettent d’être contrastées. Alliant à la fois extrême douceur et énergie presque sauvage, ces deux instrumentistes explorent toute une palette d’émotions en duo, au gré de leurs compositions personnelles.

Concert dans la salle de réception

Le Régional Tour porte la musique dans tous les lieux possibles en y invitant, chaque année, des figures marquantes du jazz d’aujourd’hui.

Pour la tournée 2022, c’est le duo Céline Bonacina et Laurent Dehors qui va aller à la rencontre des publics.

Lorsque les univers musicaux et les personnalités de Céline Bonacina et Laurent Dehors se rencontrent, on ne sait pas jusqu’où cela peut nous mener ! Avec Céline Bonacina aux saxophones baryton, soprano ou à la voix et Laurent Dehors, poly-instumentiste, aux diverses clarinettes, du très grave à l’aigu, en passant par le saxophone ténor ou la cornemuse, les combinaisons de timbres et d’ambiances musicales promettent d’être contrastées. Alliant à la fois extrême douceur et énergie presque sauvage, ces deux instrumentistes explorent toute une palette d’émotions en duo, au gré de leurs compositions personnelles.

Concert dans la salle de réception

GRESTEAU Mathieu

dernière mise à jour : 2022-05-05 par