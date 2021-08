Concert reggae – Xiberoots Laruns, 14 août 2021, Laruns.

Concert reggae – Xiberoots 2021-08-14 21:00:00 – 2021-08-14 Rue Ayguebère Espace 2015

Laruns Pyrénées-Atlantiques Laruns

XIBEROOTS est né du désir des membres du groupe de porter leur langue natale, le basque, au travers du reggae. La musique du groupe évolue rapidement enrichie par la personnalité et l’univers de chaque membre. Au reggae se sont mêlé des sonorités traditionnelles basque portées par un beat électro / hip-hop, une basse funky / transe et des ambiances prog 70’s, le tout avec un désir de cohérence et d’équilibre musical.

+33 5 59 05 31 41

