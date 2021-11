Vitry-le-François Vitry-le-François Marne, Vitry-le-François Concert Reggae / Ragga / Dub : Sinsemilia Vitry-le-François Vitry-le-François Catégories d’évènement: Marne

Vitry-le-François

Concert Reggae / Ragga / Dub : Sinsemilia Vitry-le-François, 6 novembre 2021, Vitry-le-François. Concert Reggae / Ragga / Dub : Sinsemilia L’Orange Bleue 4 rue Auguste Choisy Vitry-le-François

2021-11-06 – 2021-11-06 L’Orange Bleue 4 rue Auguste Choisy

Vitry-le-François Marne Vitry-le-François Trente ans d’une incroyable aventure avec une énergie et une passion présentes. Et surtout l’envie de faire la fête avec vous. Trente ans d’une incroyable aventure avec une énergie et une passion présentes. Et surtout l’envie de faire la fête avec vous. 21h. +33 3 26 41 00 10 http://www.bords2scenes.fr/ Trente ans d’une incroyable aventure avec une énergie et une passion présentes. Et surtout l’envie de faire la fête avec vous. L’Orange Bleue 4 rue Auguste Choisy Vitry-le-François

dernière mise à jour : 2021-08-24 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne

Détails Catégories d’évènement: Marne, Vitry-le-François Autres Lieu Vitry-le-François Adresse L'Orange Bleue 4 rue Auguste Choisy Ville Vitry-le-François lieuville L'Orange Bleue 4 rue Auguste Choisy Vitry-le-François