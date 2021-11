Concert Reggae – Kubix Salle Sophie Marie Brunel, 26 novembre 2021, La Ferté-Alais.

Concert Reggae – Kubix

Salle Sophie Marie Brunel, le vendredi 26 novembre à 21:00

Sa musicalité amène rapidement Kubix à accompagner en tant que side man, sur les plus gros festivals, des artistes internationaux tels que Lee Scratch Perry, Horace Andy, Ken Boothe et bien d’autres encore, sans oublier des chanteuses Pop/Soul comme Zaho et Kimberose. Après presque 20 ans au service des autres, il décide en 2017 de composer et d’enregistrer son premier album solo « Guitare Chant », mélange averti de Reggae, de Jazz, de Soul et d’un soupçon de Rock. Un témoignage d’une carrière déjà bien remplie, d’un amour pour le Reggae et pour la Musique avec un grand M que vient nous présenter Kubix.

8€ / réduit 5€

Festival Carte Blanche 12ème édition – Guitare Électrique

Salle Sophie Marie Brunel 1 rue Brunel 91590 La Ferté Alais La Ferté-Alais Essonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-26T21:00:00 2021-11-26T22:00:00