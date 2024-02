CONCERT REGGAE BLUES Lodève, samedi 16 mars 2024.

CONCERT REGGAE BLUES Lodève Hérault

Fondé en 2015, Muddy Monday nait de la rencontre de deux musicothérapeutes cliniciens passionnés par les mélanges de genres.

Portée par les racines du blues et du reggae, leur musique présente un mélange subtil des essences de ces deux styles, rendues au public dans une forme épurée et sans fioritures dialogues de guitares et percussions sourdes enveloppés d’une voix profonde.

Charles, au chant, guitare et banjo, et Baptiste, véritable dynamite rythmique à la guitare et aux percussions, ont créé ce mariage réussi et rythmé entre blues et reggae.

Tant inspirés par Muddy Waters que par Groundation, Muddy Monday nous emmène à la croisée de ces influences. .

Début : 2024-03-16 21:00:00

fin : 2024-03-16 23:00:00

Rue Joseph Galtiér

Lodève 34700 Hérault Occitanie dcruz@outlook.fr

