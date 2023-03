Concert Récital Violon/Violoncelle Cajarc Catégories d’Évènement: Cajarc

Lot EUR Rendez-vous à 19h à l’auditorium Arts & Scènes de Cajarc. Concert en duo avec Olivier Pons et Helen Linden. Helen Linden: Elle a débuté en soliste dès l’âge de 9 ans et fréquenté les orchestres de musique de chambre d’Europe, de Chine, de Hong Kong ou de Taïwan.

Olivier Pons: Lui, obtient à 16 ans un premier prix au conservatoire de Boulogne-Billancourt, fait des études à l’école russe et se produit à Madrid, Cracovie, Bruxelles, Genève ou Düsseldorf. duo gospel

