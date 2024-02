CONCERT RÉCITAL VIOLON ET PIANO Salle Jeanne d’Arc Le Croisic, mardi 9 avril 2024.

Violon et piano avec Frédérique Rouzeau et Sylvie Couderc et intermèdes historiques par Laurent Delpire, historien.

– Wolfgang Amadeus Mozart,

– Sonate Kv 377 composée à Vienne en 1781, Allegro et Thème et variations,

– Franz Schubert,

– Sonate D 384 composée à Vienne en 1816, Andante et Allegro vivace,

– Johannes Brahms,

– Sonatine opus 108 composée entre 1878 et 1887 et créée à Budapest, Adagio et Un poco presto e con sentimento,

– Maurice Ravel,

– Sonate composée entre 1922 et 1927, Blues,

– Le second mouvement, Blues, traduit le goût du musicien pour la musique américaine, qui se confirma lors de son séjour aux États-Unis. Il y visita plusieurs night clubs new yorkais en compagnie notamment de George Gershwin. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-09 20:30:00

fin : 2024-04-09

Salle Jeanne d’Arc 2, quai du Lénigo

Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire mairieducroisic@lecroisic.fr

