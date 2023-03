Concert Récital Vincent Niclo Rue Denfert-Rochereau, 14 juin 2023, Périgueux .

Concert Récital Vincent Niclo

2023-06-14 20:30:00 – 2023-06-14

Périgueux

Dordogne

Mercredi 14 juin

Voilà 10 ans déjà que Vincent Niclo est un OVNI dans le paysage de la chanson française. Après plus d’ 1 million d’albums vendus, 9 albums certifiés Or et Platine, le Ténor le plus populaire de France nous propose un récital unique, intime et acoustique dans les plus belles églises et cathédrales de France.

Billetterie à L’Office de Tourisme du Grand Périgueux : 05 53 53 10 63

Tarif unique à 44€, placement libre et assis.

Le spectacle aura une durée de 95 minutes ( sans entracte ) et l’ouverture des portes se fera à 19h30.

+33 5 53 53 10 63

