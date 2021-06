Montbéliard Montbéliard Concert : Recital, pour voix et contrebasse – Juin l’utile à l’agréable Montbéliard Montbéliard Catégories d’évènement: Doubs

Montbéliard Doubs Montbéliard Récital « a cappella » de Virginia Guidi, élève de la classe de chant de Nicholas Isherwood. Virginia Guidi a chanté dans de nombreux festivals en Italie ainsi qu’à Washington DC et Berlin. Elle a gagné le concours « Michiko

Hirayama » de la Fondation Scelsi en 2019. Elle collabore avec de nombreux compositeurs et a créé des œuvres écrites pour elle. Au programme :

