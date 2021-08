Lanloup Lanloup Côtes-d'Armor, LANLOUP Concert récital piano Lanloup Lanloup Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

LANLOUP

Concert récital piano Lanloup, 28 août 2021, Lanloup. Concert récital piano 2021-08-28 20:00:00 – 2021-08-28 22:00:00 Eglise Lanloup 9 Route de la Mer

Lanloup Côtes d’Armor Concert récital piano de Ghazwan Zerikly, un pianiste arabe de renommée internationale. Il a remporté plusieurs prix, tant nationaux qu’internationaux, il a été membre de jurys internationaux en Russie, à Chypre, au Maroc et aux Emirats Arabes Unis. Il a enregistré plusieurs disques de piano seul et de musique de chambre, ainsi que deux disques de ses propres compositions. Au programme: Schubert, Beethoven, Bach. Libre participation. musiquenarmor@gmail.com +33 6 89 10 35 32 http://musique-en-armor-4.s2.yapla.com/fr/ Concert récital piano de Ghazwan Zerikly, un pianiste arabe de renommée internationale. Il a remporté plusieurs prix, tant nationaux qu’internationaux, il a été membre de jurys internationaux en Russie, à Chypre, au Maroc et aux Emirats Arabes Unis. Il a enregistré plusieurs disques de piano seul et de musique de chambre, ainsi que deux disques de ses propres compositions. Au programme: Schubert, Beethoven, Bach. Libre participation. dernière mise à jour : 2021-08-22 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, LANLOUP Autres Lieu Lanloup Adresse Eglise Lanloup 9 Route de la Mer Ville Lanloup lieuville 48.71408#-2.96469