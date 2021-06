Lemé Lemé Aisne, LEME Concert récital par Joseph Kauzman Lemé Lemé Catégories d’évènement: Aisne

Concert récital par Joseph Kauzman 2021-07-04 15:30:00

Lemé Aisne
La commune de Lemé vous convie à un concert récital avec Joseph Kauzman au chant (lyric ténor) accompagné au piano par Gaëlle Cockempot.

Au programme : un récital de romance, des sérénades et chansons, des extraits de différents opéras ainsi que des chanson Napolitaines traditionnelles.
+33 3 23 98 13 16

