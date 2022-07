Concert récital par Galatea Consort Locquirec, 9 juillet 2022, Locquirec.

Concert récital par Galatea Consort

Eglise Saint-Jacques Rue de l'Église Locquirec Finistère

2022-07-09 – 2022-07-09

Bach, Telemann, Ortiz, Gabrielli, Rossini: un programme renaissance, baroque et classique, pour violes de Gambe, violoncelle et contrebasse, interprété par le duo Galatea consort à L’ église Saint-Jacques de Locquirec.

Billetterie sur place, tarif plein 10€ et réduit 7€

+33 6 59 39 37 62

