Concert récital harpe et clarinette La Garde-Adhémar La Garde-Adhémar Catégories d’évènement: Drme

La Garde-Adhémar

Concert récital harpe et clarinette La Garde-Adhémar, 27 novembre 2022, La Garde-Adhémar. Concert récital harpe et clarinette

Impasse du Grand Cellier Salle des Fêtes Henri Girard La Garde-Adhémar Drme Salle des Fêtes Henri Girard Impasse du Grand Cellier

2022-11-27 17:00:00 17:00:00 – 2022-11-27 18:30:00 18:30:00

Salle des Fêtes Henri Girard Impasse du Grand Cellier

La Garde-Adhémar

Drme La Garde-Adhémar Dimanche 27 novembre à 17h00 Aliénor Girard-Guigas (harpe) et Jonathan Gleyse (clarinette) se produiront à la salle des fêtes de La Garde-Adhémar pour un récital éclectique et varié. Programme ci-dessous. Participation libre. jychaze@gmail.com +33 4 75 04 41 38 http://musiquesetculture.jimdo.com/ Salle des Fêtes Henri Girard Impasse du Grand Cellier La Garde-Adhémar

dernière mise à jour : 2022-11-14 par

Détails Catégories d’évènement: Drme, La Garde-Adhémar Autres Lieu La Garde-Adhémar Adresse La Garde-Adhémar Drme Salle des Fêtes Henri Girard Impasse du Grand Cellier Ville La Garde-Adhémar lieuville Salle des Fêtes Henri Girard Impasse du Grand Cellier La Garde-Adhémar Departement Drme

La Garde-Adhémar La Garde-Adhémar Drme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-garde-adhemar/

Concert récital harpe et clarinette La Garde-Adhémar 2022-11-27 was last modified: by Concert récital harpe et clarinette La Garde-Adhémar La Garde-Adhémar 27 novembre 2022 Drme Impasse du Grand Cellier Salle des Fêtes Henri Girard La Garde-Adhémar Drme La Garde-Adhémar

La Garde-Adhémar Drme