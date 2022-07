Concert récital du pianiste Hugo Panonacle – Oeuvres de Frantz Liszt Arcachon Arcachon Catégories d’évènement: Arcachon

Gironde

Concert récital du pianiste Hugo Panonacle – Oeuvres de Frantz Liszt Arcachon, 28 juillet 2022, Arcachon. Concert récital du pianiste Hugo Panonacle – Oeuvres de Frantz Liszt

Eglise Saint Ferdinand Place Église Saint-Ferdinand Arcachon Gironde Place Église Saint-Ferdinand Eglise Saint Ferdinand

2022-07-28 – 2022-07-28

Place Église Saint-Ferdinand Eglise Saint Ferdinand

Arcachon

Gironde EUR 20 Concert d’un jeune virtuose Hugo Panonacle sur les œuvres de Frantz Liszt. Romantisme philosophique et méditation religieuse. Concert d’un jeune virtuose Hugo Panonacle sur les œuvres de Frantz Liszt. Romantisme philosophique et méditation religieuse. +33 5 57 52 97 97 Concert d’un jeune virtuose Hugo Panonacle sur les œuvres de Frantz Liszt. Romantisme philosophique et méditation religieuse. AIA

Place Église Saint-Ferdinand Eglise Saint Ferdinand Arcachon

dernière mise à jour : 2022-07-08 par

Détails Catégories d’évènement: Arcachon, Gironde Autres Lieu Arcachon Adresse Arcachon Gironde Place Église Saint-Ferdinand Eglise Saint Ferdinand Ville Arcachon lieuville Place Église Saint-Ferdinand Eglise Saint Ferdinand Arcachon Departement Gironde

Arcachon Arcachon Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arcachon/

Concert récital du pianiste Hugo Panonacle – Oeuvres de Frantz Liszt Arcachon 2022-07-28 was last modified: by Concert récital du pianiste Hugo Panonacle – Oeuvres de Frantz Liszt Arcachon Arcachon 28 juillet 2022 Eglise Saint Ferdinand Place Église Saint-Ferdinand Arcachon Gironde

Arcachon Gironde