CONCERT – RÉCITAL D'ORGUE – DAVID CASSAN 2021-09-19 16:00:00 16:00:00 – 2021-09-19 Place de l'église Eglise Saint-Maximin

Thionville Moselle Thionville Récital organisé par les Amis de l’Orgue de Thionville et sa région. Avec David CASSAN, titulaire du Grand Orgue de l’Oratoire du Louvre à Paris.

Visite du buffet d’orgue après le concert jusqu’à 18h15.

Entrée libre +33 3 82 53 23 14 Ville de Thionville dernière mise à jour : 2021-09-13 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME

