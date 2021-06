Segré-en-Anjou Bleu Segré-en-Anjou Bleu 49500, Segré-en-Anjou Bleu CONCERT – RÉCITAL DE VIOLE DE GAMBE Segré-en-Anjou Bleu Segré-en-Anjou Bleu Catégories d’évènement: 49500

Segré-en-Anjou Bleu

CONCERT – RÉCITAL DE VIOLE DE GAMBE Segré-en-Anjou Bleu, 26 juin 2021-26 juin 2021, Segré-en-Anjou Bleu. CONCERT – RÉCITAL DE VIOLE DE GAMBE 2021-06-26 – 2021-06-26 Saint-Martin-du-Bois Château de Danne

Segré-en-Anjou Bleu 49500 Venez applaudir Salomé Gasselin, violiste française, au Château de la Danne. Au programme :

– Marais / Voix humaines

– Forqueray / La Girouette

– Mésangeau / Sarabance

– Sainte Colombe / Chaconne – Caix d’Hervelois / Plainte – Goodall / Air

– Hume / Pavan

– Hume / Touch me Lightly

– Summarte / Daphné – Schenck / Partita en ré mineur

– Abel / Adagio Allegro en ré mineur Sur réservation Trois concerts de musique classique sont proposés dans des lieux de patrimoine. Rendez-vous au Château de Danne le 26 juin. Trois concerts de musique classique sont proposés dans des lieux de patrimoine. Rendez-vous au Château de Danne le 26 juin. Venez applaudir Salomé Gasselin, violiste française, au Château de la Danne. Au programme :

– Marais / Voix humaines

– Forqueray / La Girouette

– Mésangeau / Sarabance

– Sainte Colombe / Chaconne – Caix d’Hervelois / Plainte – Goodall / Air

– Hume / Pavan

– Hume / Touch me Lightly

– Summarte / Daphné – Schenck / Partita en ré mineur

– Abel / Adagio Allegro en ré mineur Sur réservation

Détails Catégories d’évènement: 49500, Segré-en-Anjou Bleu Étiquettes évènement : Autres Lieu Segré-en-Anjou Bleu Adresse Saint-Martin-du-Bois Château de Danne Ville Segré-en-Anjou Bleu lieuville 47.69326#-0.75139