Concert récital de musique baroque – Eglise de Carantec

2022-08-20 – 2022-08-20 L’Association Polycorde vous invite à un concert récital de musique baroque, où plusieurs œuvres seront interprétées :

– J.S Bach : suites pour violoncelle solo

– Johan Schenk : sonates pour deux violes de Gambe

– Monsieur de Boifmortier : sonate pour deux violes de Gambe

– Georg Philip Telemann : fantaisie pour viole de Gambe solo

– Max Reger : Suite pour violoncelle solo en ré mineur

– Giachino Rossini : duo pour violoncelle et contrebasse

+33 6 59 39 37 62

