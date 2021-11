Lunas Lunas Hérault, Lunas CONCERT RECATANDO BRASSENS Lunas Lunas Catégories d’évènement: Hérault

Lunas

CONCERT RECATANDO BRASSENS Lunas, 17 décembre 2021, Lunas. CONCERT RECATANDO BRASSENS Lunas

2021-12-17 – 2021-12-17

Lunas Hérault Lunas EUR 10 10 Recatando Brassens Salle des Fêtes de Lunas

Vendredi 17 décembre -19h

Centenaire Brassens

