Concert – Rebelrelic Parthenay, 21 juin 2022, Parthenay.
Le coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint-Jacques Parthenay

2022-06-21 21:00:00 – 2022-06-21 23:00:00

Parthenay 79200 Rebelrelic, cette formation de 4 musiciens de Loudain, avec sonchanteur anglais (Nicholas Burch) propose un Rock-Blues énergique et créatif, avec des reprises des années 70. Ce concert sera précédé dès 19h de d’autres artistes. Rebelrelic, cette formation de 4 musiciens de Loudain, avec sonchanteur anglais (Nicholas Burch) propose un Rock-Blues énergique et créatif, avec des reprises des années 70. Ce concert sera précédé dès 19h de d’autres artistes. +33 6 28 41 78 07 Rebelrelic, cette formation de 4 musiciens de Loudain, avec sonchanteur anglais (Nicholas Burch) propose un Rock-Blues énergique et créatif, avec des reprises des années 70. Ce concert sera précédé dès 19h de d’autres artistes. Le coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint-Jacques Parthenay

