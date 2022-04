Concert Rebelene Vic-en-Bigorre Vic-en-Bigorre Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Vic-en-Bigorre Hautes-Pyrénées Vic-en-Bigorre Soirée repas-concert de Rebelene.

Musique Rock des années 1950’s 1960’s. Début du concert à 22h. Menu :

Apéro, paëlla, dessert et café à 20€. Venez déguisés. Réservation avant le jeudi 7 avril. +33 7 72 77 90 51 Dan Bar Karaoke 56 rue du chemin vert Vic-en-Bigorre

