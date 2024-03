CONCERT – Ray Big Band Launaguet Launaguet, samedi 30 mars 2024.

Pour le 30 mars c’est une soirée originale placée sous le signe d’un échange musical sans précédent à Launaguet.

Du Jazz et du Funk avec le Ray Big Band et l’Ami Funky. Des groupes d’expérience qui vous transporteront dans leur univers musical si distinct et si proche à la fois, la conjugaison des 2 styles est d’ailleurs impressionnante.

Il faut s’attendre à passer une soirée a sourire, a chanter et a danser !

En bref que du bonheur et de la bonne humeur le samedi 30 mars des 21h a la salle des fetes de Launaguet

// Entrée gratuite

