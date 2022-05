CONCERT – RAQUEL RODRIGUEZ Metz, 10 mai 2022, Metz.

CONCERT – RAQUEL RODRIGUEZ L’AÉROGARE STATION LOTHAIRE 69 rue Lothaire Metz

2022-05-10 20:30:00 20:30:00 – 2022-05-10 L’AÉROGARE STATION LOTHAIRE 69 rue Lothaire

Metz Moselle Metz

Née à Los Angeles, Raquel Rodriguez est une chanteuse mexicaine-américaine de R&B/soul qui s’inspire des grands noms de notre époque : Prince, Michael Jackson, Chaka Khan, D’Angelo et Amy Winehouse. Raquel est la véritable incarnation du millénaire multiculturel, fusionnant les sous-cultures des 30 dernières années du style de LA avec sa marque de musique nostalgique, mais actuelle.

Raquel a partagé la scène avec des sommités telles que Gwen Stefani et Anderson .Paak, et a ouvert pour des artistes tels que PJ Morton, Snoop Dogg, Lizzo, Moonchild et plus encore. Son dernier album studio, “The 310”, inspiré par la culture de sa ville natale, Los Angeles, comprend plusieurs chansons qui ont conquis les oreilles du monde entier, notamment le single “Mile High”. Le single, avec plus de 1,5 millions de streams, a rapidement gagné en popularité sur Spotify et Apple Music, et continue de croître sur toutes les plateformes numériques.

Le dernier projet de Raquel, “Sweet Side”, comprend des collaborations passionnantes avec des artistes et des producteurs tels que MXXWLL, Ill Camille, Matt Johnson (Jamiroquai), Steve Swatkins (Allen Stone), Nigel Hall (Lettuce), DUX, Bubbs et bien d’autres !

http://laerogare.fr/

AEROGARE STATION LOTHAIRE

L’AÉROGARE STATION LOTHAIRE 69 rue Lothaire Metz

dernière mise à jour : 2022-05-04 par AGENCE INSPIRE METZ