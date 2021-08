Hendaye Hendaye Hendaye, Pyrénées-Atlantiques Concert – Rapatean Hendaye Hendaye Catégories d’évènement: Hendaye

Concert – Rapatean 2021-09-10 – 2021-09-10 Gaztetxea 16 rue de la Liberté

Hendaye Pyrénées-Atlantiques A partir de 13 ans.

Durée : 60 minutes. Rapatean est une session improvisée de rap freestyle, avec un DJ, un présentateur et des rappeurs.

Les rappeurs improvisent sur les thèmes et les exercices proposés par le présentateur, tout en suivant la musique du DJ. Rapatean : Haritz Casabal, Egoitz Zelaia, DJ Eguren, Iñaki Viñaspre, Odei Barroso. À l’issu : transport assuré entre le fronton Gaztelu et Mendi Zolan.

Réservations pour toute la soirée, avec les transports : places limitées.

