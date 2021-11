Voiron Voiron Isère, Voiron Concert rap «Zamdane & Efrasis» Voiron Voiron Catégories d’évènement: Isère

Concert rap «Zamdane & Efrasis» Voiron, 3 décembre 2021, Voiron.

2021-12-03 19:00:00 19:00:00 – 2021-12-03 23:55:00 23:55:00 Salle des fêtes Place Jacques-Antoine Gau

Voiron Isère Le Conservatoire de Musique et de Danse et la ville de Voiron vous donnent rendez-vous pour une belle et grande soirée rap avec Zamdane & Efrasis ! Sans oublier, en lever de rideaux, les groupes du Conservatoire : ToxicBoyz, Funk Shui et Sun San. ecoledemusique@ville-voiron.fr +33 4 76 05 48 78 Salle des fêtes Place Jacques-Antoine Gau Voiron

