CONCERT RAP LETO & FEEL Nancy, vendredi 8 mars 2024.

LETO a fait ses armes très jeune au sein du groupe PSO THUG. Depuis quelques années, le rappeur parisien a multiplié les apparitions aux côtés d’artistes renommés (Fianso, Alkapote…) et feat. prestigieux (Ninho). Artiste efficace et percutant, il a sorti son 2ème album 17% (Rec 118) en septembre 2021 #2 du Top Album et 8ème meilleur démarrage rap en 2021. Plus récemment il lance un projet commun avec Guy2Bezbar Jusqu’au étoiles et livre une performance de grande classe dans le Colors qui accumule plus de 9M de vues.

Marqué par le sentiment du moment où le feeling qui s’en approche, il propose un rap d’une sensibilité rare.

FEEL navigue avec aisance entre chants aigus et diction grave mais la prédominance de la soul, du R&B et des influences du rap actuel se fait ressentir.

La musique est son exutoire quotidien, le moyen d’extérioriser les différentes émotions qui nous touchent à travers les influences qui l’ont marquées

Blues, soul, salsa, house, R&B, rap, musique du pays… chacun de ces genres induit sa musique et la rend originale.

Billetterie https://lautrecanalnancy.fr/agenda/leto-feelTout public

28 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08 20:30:00

fin : 2024-03-08

45 Boulevard d’Austrasie

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est info@lautrecanalnancy.fr

L’événement CONCERT RAP LETO & FEEL Nancy a été mis à jour le 2024-02-29 par DESTINATION NANCY