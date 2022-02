Concert Rap Cosmique Soulomès, 14 mai 2022, Soulomès.

Concert Rap Cosmique Soulomès

2022-05-14 21:00:00 21:00:00 – 2022-05-14 23:00:00 23:00:00

Soulomès Lot Soulomès

Etaj est une créature métamorphique suintant d’un morceau à l’autre moments courbes, ondes distordues et crépitements oscillatoires.

Fruit d’une pratique assidue et partagée de l’improvisation, la bête se structure en harmonies à tiroirs, entremêlant les multiples influences dont ses 4 membres la nourrissent : le spleen d’Odezenne, la hargne de Casey et Léo Ferré, la folie de Charlie Mingus et Pink Floyd…

Le groupe Etaj a remporté en 2021 le tremplin Lot amplifié, dispositif développé par Lot arts vivants.

Claviers, textes | Édouard Pons

Guitare | Thomas Ranck

Clarinette basse, FX | Jules Fromonteil

Batterie | Arnold Zeilig

La Grange de Soulomès accueille un concert de Rap cosmique. Vous ne connaissez pas ? Venez !

© Evan Megly

Soulomès

